Появились подробности хищения денег и взяток гендиректоров ДСИО в Приангарье

Гендиректор дочернего сообщества с ноября 2022 года по октябрь 2023 года получал деньги от подрядчика за обеспечение выдачи строительных материалов и подписание актов о приемке выполненных работ. Кроме того, мужчина с апреля по ноябрь 2024 года получал взятки от руководителя еще одной подрядной организации в виде зарплаты фиктивно трудоустроенной в организацию супруги обвиняемого за способствование заключению договора субподряда. Общая сумма взяток составила более 700 тысяч рублей.