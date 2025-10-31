Появились подробности хищения денег и взяток гендиректоров ДСИО в Приангарье

Появились подробности уголовных дел в отношении генеральных директоров АО «Дорожная служба Иркутской области» и ее дочернего сообщества — ООО «ДСИО». Установлено, что фигуранты совершили преступления в 2020—2023 годах при строительстве объектов инфраструктуры для обустройства туристской зоны в Слюдянском районе.
Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по региону, гендиректора АО «ДСИО» обвиняют в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по сговору. Так, в 2022 году руководитель службы при исполнении контракта на строительство объектов инфраструктуры в Слюдянском районе совместно с подрядчиками похитил бюджетные средства, предоставив проектно-сметной организации поддельные коммерческие предложения, — он завысил стоимость 282 колодцев. В результате федеральному и региональному бюджетам причинено более 14 млн рублей. Деньги фигуранты поделили между собой.
Гендиректор дочернего сообщества с ноября 2022 года по октябрь 2023 года получал деньги от подрядчика за обеспечение выдачи строительных материалов и подписание актов о приемке выполненных работ. Кроме того, мужчина с апреля по ноябрь 2024 года получал взятки от руководителя еще одной подрядной организации в виде зарплаты фиктивно трудоустроенной в организацию супруги обвиняемого за способствование заключению договора субподряда. Общая сумма взяток составила более 700 тысяч рублей.
Преступная деятельность выявлена и пресечена сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. Оперативниками УЭБиПК провели 10 обысков, в том числе по местам проживания фигурантов и по месту их работы. Изъяты средства связи, документы и иные носители информации, имеющие значение для уголовного дела.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Приангарья, сотрудники ведомства поставили на контроль расследования уголовных дел. Двум их соучастникам в мошенничестве при исполнении контракта избрали меру пресечения в виде домашнего ареста на тот же срок.