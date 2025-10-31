Состоянием дороги на Родионова в Симферополе заинтересовалась прокуратура

Прокуратура проверяет информацию о плохом состоянии дороги на улице Генерала Родионова в Симферополе. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
В Народном фронте рассказали, что речь идет о дороге около дома № 11А. Это единственный способ добраться к новостройкам на более чем 100 квартир.
«Проехать здесь крайне сложно, местами еле возможно, а сама поездка требует хороших навыков держания баланса. Особенно тяжело приходится в дождь», — говорится в сообщении.
Жители просят отремонтировать дорогу. Народный фронт направил письма местным властям и дорожным службам.
Прокуратура начала проводить проверку. Сотрудники надзорного ведомства оценят соблюдение законодательства при содержании дороги.
«При наличии оснований будут приняты меры реагирования», — говорится в сообщении.