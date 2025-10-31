Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Состоянием дороги на Родионова в Симферополе заинтересовалась прокуратура

Ведомство проводит проверку.

Источник: пресс-служба прокуратуры Крыма

Прокуратура проверяет информацию о плохом состоянии дороги на улице Генерала Родионова в Симферополе. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В Народном фронте рассказали, что речь идет о дороге около дома № 11А. Это единственный способ добраться к новостройкам на более чем 100 квартир.

«Проехать здесь крайне сложно, местами еле возможно, а сама поездка требует хороших навыков держания баланса. Особенно тяжело приходится в дождь», — говорится в сообщении.

Жители просят отремонтировать дорогу. Народный фронт направил письма местным властям и дорожным службам.

Прокуратура начала проводить проверку. Сотрудники надзорного ведомства оценят соблюдение законодательства при содержании дороги.

«При наличии оснований будут приняты меры реагирования», — говорится в сообщении.