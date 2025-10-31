Деньги, фиктивные должности и «комиссионные»: Директор лицея «Георге Асаки» в Кишиневе и бизнесмен задержаны по делу о коррупции

Деньги, фиктивные должности и «комиссионные»: Директор лицея «Георге Асаки» задержан по делу о коррупции.
Директор Теоретического лицея имени Георге Асаки в Кишиневе и представитель экономического агента были задержаны сотрудниками Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК). Их подозревают в хищении средств, пассивной коррупции и извлечении выгоды из влияния. Заместитель руководителя учреждения находится под следствием, оставаясь на свободе.
По данным НЦБК, фигуранты дела предположительно расхищали денежные средства, находящиеся на балансе лицея, путем фиктивного трудоустройства, а также, в обмен на подписание контрактов по государственным закупкам, требовали «комиссионные» в размере около 10% от стоимости контрактов за товары, услуги и работы.
Кроме того, следователи утверждают, что есть основания полагать, что должностные лица получали суммы денег от родителей учеников без законного основания, под разными предлогами.
В рамках операции сотрудники НЦБК провели обыски по месту жительства и в офисах замешанных лиц, а также в офисах некоторых экономических агентов. На месте были изъяты бухгалтерские документы, контракты, денежные суммы и другие соответствующие доказательства.
Директор лицея и представитель экономического агента были задержаны на 72 часа, а расследование продолжается под руководством Прокуратуры муниципия Кишинев.
НЦБК уточняет, что действия направлены на выявление и документирование всех лиц, причастных к предполагаемой коррупционной схеме.
Учреждение напоминает, что любое лицо считается невиновным до вынесения окончательного и бесповоротного решения судебной инстанции.
