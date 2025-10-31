Молодой поджигатель покрышек в Петербурге отправился на СВО

Красногвардейский районный суд вынес приговор 18-летнему Алексею Мошарову, признанному виновным в попытке убийства двух и более лиц и умышленном повреждении чужого имущества. Его сообщник решил отправиться на спецоперацию.
— Молодые люди пошли на преступление по указке неизвестных, которые обещали хорошую награду. Поджигать квартиру они направились в дом на улице Ленской в январе 2024 года, — напомнили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.
Суд установил, что неизвестные организаторы разработали план расправы над жильцами конкретной квартиры. Для его исполнения они нашли подростков. 7 января молодые люди принесли к входной двери квартиры жертв три автомобильные покрышки, облили их бензином и подожгли. Пока его сообщник Казаков разводил огонь, Мошаров стоял на страже и снимал происходящее на видео для заказчиков.
В результате жильцы оказались заблокированы в собственной квартире, которую заполнял запах гари. Материальный ущерб от пожара превысил 150 тысяч рублей. Трагедии удалось избежать лишь благодаря бдительности соседей и оперативной работе пожарных, которые быстро ликвидировали возгорание.
За свою роль Казаков получил от заказчиков вознаграждение в биткоинах, эквивалентное 87 тысячам рублей. Уголовное дело в его отношении приостановлено, так как он решил отправиться на СВО. Мошаров получил 4,5 года колонии общего режима. Суд учел, что на момент совершения преступления оба фигуранта были несовершеннолетними.