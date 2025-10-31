Взяла с витрины, надела и ушла: женщина вынесла из магазина одежды дорогую шубу прямо на своих плечах

Подозреваемую задержали по горячим следам. Ею оказалась 33-летняя местная жительница. По предварительной информации, женщина, убедившись, что за ней никто не наблюдает, просто надела шубу на себя и спокойно прошла мимо антикражных ворот. Нарушительница ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления.