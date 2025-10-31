Взяла с витрины, надела и ушла: женщина вынесла из магазина одежды дорогую шубу прямо на своих плечах

Жительница Магнитогорска на своих плечах вынесла из магазина одежды шубу стоимостью 46 тысяч рублей. Когда продавец обнаружила пропажу товара, сразу же обратилась за помощью в полицию. На место происхождения выехали сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы.
Подозреваемую задержали по горячим следам. Ею оказалась 33-летняя местная жительница. По предварительной информации, женщина, убедившись, что за ней никто не наблюдает, просто надела шубу на себя и спокойно прошла мимо антикражных ворот. Нарушительница ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Сейчас она находится под подпиской о невыезде.