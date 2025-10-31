Ричмонд
Взяла с витрины, надела и ушла: женщина вынесла из магазина одежды дорогую шубу прямо на своих плечах

Полиция в Магнитогорске поймала рецидивистку на краже шубы.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Магнитогорска на своих плечах вынесла из магазина одежды шубу стоимостью 46 тысяч рублей. Когда продавец обнаружила пропажу товара, сразу же обратилась за помощью в полицию. На место происхождения выехали сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы.

Подозреваемую задержали по горячим следам. Ею оказалась 33-летняя местная жительница. По предварительной информации, женщина, убедившись, что за ней никто не наблюдает, просто надела шубу на себя и спокойно прошла мимо антикражных ворот. Нарушительница ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Сейчас она находится под подпиской о невыезде.