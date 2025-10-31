ФСБ задержала в поезде мужчину, который ехал воевать за Украину. Видео

Следствие полагает, что житель Печоры через Telegram вышел на кураторов украинской организации, признанной в России террористической. Он отправил им свои анкетные данные, а затем выполнил «проверочное задание» — сфотографировал и снял на видео стратегический объект местного топливно-энергетического комплекса. Таким образом он собирался доказать свою готовность работать против России. Его конечной целью был переезд на Украину для участия в боях против российской армии.