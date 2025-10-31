Забравшего у москвича 14 млн рублей курьера телефонных мошенников задержали

Васенин также рассказал о схеме обмана. По его словам, сначала аферисты позвонили 21-летнему москвичу под предлогом установки домофона, получили от него код из СМС и направили на телефон сообщение о якобы взломе личного кабинета на государственном портале. После звонка мужчины по указанному в уведомлении номеру мошенники убедили его, что под его данными финансируется противоправная деятельность, и уговорили с помощью видеосвязи продемонстрировать ценные вещи и деньги в квартире. Обнаружив в комнате родителей сейф с деньгами и, следуя указаниям злоумышленников, обманутый москвич сложил наличные в рюкзак и на улице 1812 года отдал их курьеру.