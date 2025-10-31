Житель Ростовской области потерял 1,4 млн рублей после общения с мошенниками

Затем встревоженный мужчина ответил на еще один звонок, уже в мессенджере. На этот раз с ним разговаривал липовый сотрудник силового ведомства, он предупредил о попытке перевода крупной суммы на неизвестные счета. Лжесотрудник предложил сменить существующий банковский счет на новый «безопасный» и продиктовал инструкции.