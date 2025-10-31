Житель Ростовской области потерял 1,4 млн рублей после общения с мошенниками

Житель Егорлыкского района Ростовской области потерял 1,4 млн рублей после общения с мошенниками. Детали случившегося рассказали в ГУ МВД России по региону.
Сначала мужчине позвонил неизвестный и объявил о посылке, которую можно получить только после оформления курьерской доставки с помощью кода из смс. Требование было выполнено и разговор завершился, но после этого поступил новый звонок.
Следующий собеседник с первых же секунд заявил жертве о взломе личного кабинета на госсервисе и об оформлении доверенностей на финансовые операции в кредитных учреждениях.
Затем встревоженный мужчина ответил на еще один звонок, уже в мессенджере. На этот раз с ним разговаривал липовый сотрудник силового ведомства, он предупредил о попытке перевода крупной суммы на неизвестные счета. Лжесотрудник предложил сменить существующий банковский счет на новый «безопасный» и продиктовал инструкции.
Спустя время пострадавший осознал, что его обманули и обратился в полицию. Преступников уже ищут.
Жителей Дона просят быть внимательными и не доверять незнакомцам. Настоящие сотрудники банков или госорганов никогда не станут просить о переводе средств. Нельзя никому сообщать код из смс.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.