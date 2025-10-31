Пенсионерка на машине въехала в остановку с людьми в Новосибирске

Авария произошла 31 октября около 12:15 по местному времени. Женщина 1949 года рождения, находясь за рулем Ravon Nexia, выезжала со двора дома. Перепутав педали газа и тормоза, она сбила остановку на Владимировской улице и наехала на стоявших там людей.
В результате пострадали дети 2017 и 2018 годов рождения, а также две женщины 1982 и 1997 годов рождения. Их всех доставили в больницу. По предварительным данным, их жизни ничего не угрожает.
Прокуратура Новосибирской области начала проверку. Надзорное ведомство намерено оценить законность выдачи водительских прав женщине, а также проверить наличие у нее медицинский противопоказаний к управлению автомобилем.