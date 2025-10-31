Ричмонд
В Туле завели второе дело после ДТП на мосту

ТУЛА, 31 октября. /ТАСС/. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств возбудили в Туле, где в результате столкновения трамвая, двух маршруток и двух легковых машин погибли четыре человека и более 20 пострадали. Сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Источник: РИА "Новости"

Ранее уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) возбудило региональное следственное управление СК РФ.

«В настоящее время по факту ДТП на Пролетарском мосту Тулы следователем СУ УМВД России по городу возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — говорится в сообщении.