В Туле завели второе дело после ДТП на мосту

«В настоящее время по факту ДТП на Пролетарском мосту Тулы следователем СУ УМВД России по городу возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — говорится в сообщении.