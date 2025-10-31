В уфимской больнице извлекли металлический осколок из глаза пациента

В уфимской больнице № 8 врачи извлекли металлический осколок из глаза пациента. Как рассказали в медучреждении, 40-летний мужчина получил травму во время домашнего ремонта. Ему при работе с кувалдой мелкий железный фрагмент попал прямо в глазное яблоко.
После случившегося у уфимца началось воспаление и покраснение. Обследование с помощью компьютерной томографии показало наличие в глазу металлического осколка размером 3 на 2 миллиметра.
Специалисты отделения микрохирургии глаза смогли аккуратно извлечь инородное тело, сохранив пациенту и глаз, и зрение. Как сообщили в медучреждении, операция прошла успешно.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.