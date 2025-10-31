Шесть детей пропали из интерната в Нижнем Новгороде

Обладающих информацией о пропавших полиция просит сообщить по телефонам:
Среди пропавших три мальчика и три девочки:
Александр Стариков 2017 года рождения: был одет в серую шапку, темно-синюю куртку и черные штаны;
Степан Стариков 2015 года рождения: рост 130 см, среднего телосложения, был одет в красную куртку с черной отделкой на рукавах, синие джинсы и темно-синие кроссовки;
Артемий Бурнаев 2016 года рождения: рост 133 см, волосы русые, был одет в черную шапку, красную куртку с черным воротником, черные штаны и темно-розовые кроссовки;
Арина Бурнаева 2011 года рождения: рост 162 см, худощавая, волосы русые, была одета в черные широкие брюки, черную куртку и черные ботинки;
Вероника Белозерова 2012 года рождения: рост 171 см, плотного телосложения, русые волосы, была одета в зеленую куртку, темно-серые джинсы и светлые кроссовки;
Полина Тюрина 2012 года рождения: худощавого телосложения, волосы рыжие, была одета в черные широкие штаны, голубую куртку и бежевые кроссовки.