Экс-главе миграционного отдела по Солнцево дали 14 лет за незаконные паспорта

Александр Поздняков уже получал приговор за превышение полномочий и незаконную выдачу российских паспортов. В 2023 году его приговорили к принудительным работам и удержанию 15% от зарплаты. Тогда было установлено, что он вручил паспорт вору в законе Гилани Алиеву, известному как Гилани Седой. Последний находился в федеральном розыске за вымогательство, но смог улететь в Турцию по поддельному паспорту.