Два хоккеиста «Салавата Юлаева» попали в молодежную сборную России

Два молодых хоккеиста из системы уфимского «Салавата Юлаева» получили вызов в молодежную сборную России. Александр Жаровский и Максим Агафонов присоединятся к национальной команде для участия в международном турнире «Кубок Будущего», который пройдет с 6 по 9 ноября.
Александр Жаровский с прошлого сезона выступает за основной состав «юлаевцев». В текущем чемпионате 18-летний нападающий провел на льду 12 матчей, где заработал 12 результативных баллов (5 голов и 7 голевых передач), войдя в число самых продуктивных игроков команды.
Максим Агафонов представляет фарм-клуб «Толпар», где продолжает спортивное развитие. Оба спортсмена ранее были выбраны командами Национальной хоккейной лиги на драфте 2025 года, что подтверждает их высокий потенциал.
