Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трое погибли и 46 человек пострадали из-за отравления грибами в Воронежской области

Роспотребнадзор назвал самые опасные районы сбора и перечислил грибы, ставшие причиной массовых отравлений.

Источник: Комсомольская правда

По данным регионального управления Роспотребнадзора, с начала 2025 года в Воронежской области зафиксировано 46 случаев отравления грибами, три из которых закончились летальным исходом. Среди пострадавших — пятеро детей.

Пик отравлений пришелся на сентябрь и октябрь, когда пострадали 29 человек, в том числе трое несовершеннолетних. Надзорное ведомство выделило наиболее опасные точки сбора грибов, которые привели к отравлениям. В их числе: СНТ «Кировец» в Левобережном районе, поселки Подгорное, Тенистый, Бабяково, Новая Усмань, а также районы Дальних садов и улицы Маршала Одинцова.

По словам пострадавших, они употребляли в пищу как традиционно считающиеся съедобными грибы (подберезовики, подосиновики, сыроежки, опята), так и условно-съедобные (сморчки, свинушки, рядовки, зеленушки). Грибы были приготовлены различными способами: жареными, отварными, тушеными и маринованными.

Ведомство призывает жителей региона быть крайне осторожными при сборе и приготовлении грибов, напоминая о смертельной опасности, которую могут нести даже знакомые виды.