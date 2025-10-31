Трое погибли и 46 человек пострадали из-за отравления грибами в Воронежской области

Пик отравлений пришелся на сентябрь и октябрь, когда пострадали 29 человек, в том числе трое несовершеннолетних. Надзорное ведомство выделило наиболее опасные точки сбора грибов, которые привели к отравлениям. В их числе: СНТ «Кировец» в Левобережном районе, поселки Подгорное, Тенистый, Бабяково, Новая Усмань, а также районы Дальних садов и улицы Маршала Одинцова.