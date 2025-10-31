Трое погибли и 46 человек пострадали из-за отравления грибами в Воронежской области

По данным регионального управления Роспотребнадзора, с начала 2025 года в Воронежской области зафиксировано 46 случаев отравления грибами, три из которых закончились летальным исходом. Среди пострадавших — пятеро детей.
Пик отравлений пришелся на сентябрь и октябрь, когда пострадали 29 человек, в том числе трое несовершеннолетних. Надзорное ведомство выделило наиболее опасные точки сбора грибов, которые привели к отравлениям. В их числе: СНТ «Кировец» в Левобережном районе, поселки Подгорное, Тенистый, Бабяково, Новая Усмань, а также районы Дальних садов и улицы Маршала Одинцова.
По словам пострадавших, они употребляли в пищу как традиционно считающиеся съедобными грибы (подберезовики, подосиновики, сыроежки, опята), так и условно-съедобные (сморчки, свинушки, рядовки, зеленушки). Грибы были приготовлены различными способами: жареными, отварными, тушеными и маринованными.
Ведомство призывает жителей региона быть крайне осторожными при сборе и приготовлении грибов, напоминая о смертельной опасности, которую могут нести даже знакомые виды.