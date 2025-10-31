На Кубани предотвратили теракт на железной дороге

«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что обвиняемый инициативно связался с представителем проукраинской террористической организации, по указанию которого изготовил зажигательную смесь для осуществления поджога электрооборудования на железнодорожном сообщении. При подходе к месту совершения преступления фигурант задержан сотрудниками управления», — говорится в сообщении. Пострадавших нет.
Там уточнили, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (приготовление к теракту), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации), ч. 1 ст. 280.3 (дискредитация ВС РФ), п. «в» ч. 2 ст. 280.4 (призывы к действиям против безопасности государства) УК РФ. Фигурант является гражданином России 1981 года рождения.