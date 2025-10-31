Угонщики повредили «Тойоту Виш» и бросили ее на въезде в Ангарск. Двое молодых людей обнаружили припаркованную иномарку с ключами в замке зажигания и решили «покататься». Однако из-за неумелого вождения далеко они не уехали и повредили машину. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.
— В результате нескольких столкновений с бордюрами были повреждены колеса и бампер автомобиля, — пояснили в полиции.
Местная жительница обратилась в отдел полиции № 8 с заявлением об угоне своего автомобиля, который она оставила прогреваться на улице Гражданской в Иркутске.
Оперативники смогли найти похищенный автомобиль. В отношении молодых людей завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы до семи лет.