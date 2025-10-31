Угонщики повредили «Тойоту Виш» и бросили ее на въезде в Ангарск. Двое молодых людей обнаружили припаркованную иномарку с ключами в замке зажигания и решили «покататься». Однако из-за неумелого вождения далеко они не уехали и повредили машину. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.