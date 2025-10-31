В Домодедово у мужчины нашли браслеты Cartier в носке

Как сообщили в ФТС, привезти украшения в Москву мужчину попросила его девушка. По словам нарушителя, он был знаком с правилами таможни, но сомневался в подлинности браслетов и не знал их стоимость. В отношении россиянина возбуждено уголовное дело за контрабанду стратегически важных товаров (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ).