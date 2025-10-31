Ричмонд
Пропавших накануне в Нижнем Новгороде детей нашли живыми

Обстоятельства выясняются.

Источник: РИА "Новости"

Всех детей, которые накануне пропали в Нижнем Новгороде, нашли. Они живы, сообщается на странице поисково-спасательного центра «Рысь» в социальной сети.

«Всем спасибо за оперативное реагирование и распространение информации», — уточнили в центре.

Напомним, несовершеннолетние ушли вчера из государственного учреждения около 17:00 и не вернулись обратно. Полицейские обратились к гражданам с просьбой о помощи. К поиску привлекались и волонтеры. Как сообщили в ПСО «Волонтер», добровольцы расклеивали ориентировки, обходили различные здания и торговые центры.

Подробности выясняются.