Пропавших накануне в Нижнем Новгороде детей нашли живыми

Всех детей, которые накануне пропали в Нижнем Новгороде, нашли. Они живы, сообщается на странице поисково-спасательного центра «Рысь» в социальной сети.
«Всем спасибо за оперативное реагирование и распространение информации», — уточнили в центре.
Напомним, несовершеннолетние ушли вчера из государственного учреждения около 17:00 и не вернулись обратно. Полицейские обратились к гражданам с просьбой о помощи. К поиску привлекались и волонтеры. Как сообщили в ПСО «Волонтер», добровольцы расклеивали ориентировки, обходили различные здания и торговые центры.
Подробности выясняются.