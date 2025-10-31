Директора аптеки в Ростове поймали на незаконном сбыте сильнодействующих веществ

В задержании участвовали полицейские из Санкт-Петербурга. Дело возбуждено по части 3 статьи 234 УК РФ («Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта»). В рамках указанной статьи могут назначить штраф, а также до 8 лет лишения свободы.