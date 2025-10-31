Ричмонд
В Челябинске задержали наркодиллера с 60 свёртками «синтетики»

Крупную партию веществ планировалось распространить «закладками».

Источник: пресс-служба УМВД Челябинска

Сотрудники челябинского МВД задержали 36-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков на территории Калининского района города. Об этом сообщают в ведомстве.

Полицейские установили, что ранее неоднократно судимый, в том числе за сбыт наркотиков, неработающий мужчина, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, планировал с помощью тайников-закладок сбыть крупную партию наркотиков.

В ходе личного досмотра у подозреваемого изъяли 60 свертков с синтетическим наркотиком. Также у него дома обнаружен и изъят ещё один сверток, электронные весы, банковские карты, упаковочные материалы и изолента. Общий вес наркотиков составил около 80 граммов.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Кусинском районе полицейские ликвидировали конопляную фемру.