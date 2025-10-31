В Челябинске задержали наркодиллера с 60 свёртками «синтетики»

В ходе личного досмотра у подозреваемого изъяли 60 свертков с синтетическим наркотиком. Также у него дома обнаружен и изъят ещё один сверток, электронные весы, банковские карты, упаковочные материалы и изолента. Общий вес наркотиков составил около 80 граммов.