Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Черном море у берегов Ленинского района Крыма нашли 13 артиллерийских снарядов

Это были боеприпасы времен Великой Отечественной войны.

Источник: пресс-служба ГУ МЧС по РК

В четверг, 30 октября, в Черном море у берегов Ленинского района Крыма нашли 13 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

Опасные предметы нашли неподалеку от села Глазовка. На четырехметровой глубине обнаружили 13 артиллерийских снарядов калибром 45 миллиметров. Боеприпасы вытащили из воды, доставили на берег, отвезли на специальный полигон и там подорвали.

Всего к операции привлекли 10 человек личного состава и четыре единицы автомобильной техники.