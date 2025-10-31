В Черном море у берегов Ленинского района Крыма нашли 13 артиллерийских снарядов

Опасные предметы нашли неподалеку от села Глазовка. На четырехметровой глубине обнаружили 13 артиллерийских снарядов калибром 45 миллиметров. Боеприпасы вытащили из воды, доставили на берег, отвезли на специальный полигон и там подорвали.