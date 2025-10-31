В Черном море у берегов Ленинского района Крыма нашли 13 артиллерийских снарядов

В четверг, 30 октября, в Черном море у берегов Ленинского района Крыма нашли 13 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.
Опасные предметы нашли неподалеку от села Глазовка. На четырехметровой глубине обнаружили 13 артиллерийских снарядов калибром 45 миллиметров. Боеприпасы вытащили из воды, доставили на берег, отвезли на специальный полигон и там подорвали.
Всего к операции привлекли 10 человек личного состава и четыре единицы автомобильной техники.