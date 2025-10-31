Жительницу Челябинской области будут судить за покупку мопеда 12-летнему сыну, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Прокуратура Кизильского района утвердила обвинительное заключение в отношении 37-летней жительницы поселка Путь Октября.
Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни).
Из материалов дела следует, что фигурантка в сентябре 2024 года на день рождения подарила 12-летнему сыну мопед «Альфа». При этом, как отмечает надзорное ведомства, женщина знала, что школьник не имеет права управления механическим транспортным средством. Напомним, для управления мопедом требуется водительское удостоверение категории «М» или «В».
В итоге в августе 2025 года несовершеннолетний, находясь в поселке Лесной, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем Nissan Qashqai, причинив ему технические повреждения.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, уточнили в пресс-центре региональной прокуратуры.