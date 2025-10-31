Жительницу Челябинской области будут судить за покупку мопеда 12-летнему сыну

Из материалов дела следует, что фигурантка в сентябре 2024 года на день рождения подарила 12-летнему сыну мопед «Альфа». При этом, как отмечает надзорное ведомства, женщина знала, что школьник не имеет права управления механическим транспортным средством. Напомним, для управления мопедом требуется водительское удостоверение категории «М» или «В».