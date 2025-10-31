«В крови было 3,9 промилле алкоголя». В Могилевском районе водитель снес забор и погиб, выпав из кабины под колеса трактора

Спасатели извлекли тело без признаков жизни. В заключении эксперта сказано, что мужчина скончался от сочетанной тупой травмы головы, шеи, конечностей, грудной клетки и живота с повреждением внутренних органов. Вместе с тем выяснилось, что местный житель быть пьян: в его крови обнаружили этиловый спирт в концентрации 3,9 промилле. Это соответствует тяжелой степени острой интоксикации.