«В крови было 3,9 промилле алкоголя». В Могилевском районе водитель снес забор и погиб, выпав из кабины под колеса трактора

Под Могилевом пьяный водитель погиб, выпав из кабины под колеса трактора. Подробности привели в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.
В начале сентября 2025 года в одной из деревень, расположенных в Могилевском районе, 50-летний местный житель проводил полевые работы на своем участке.
«В какой-то момент трактор, которым он управлял, снес забор и врезался в строение, а водитель выпал из кабины под колеса», — сообщили в ведомстве.
Под Могилевом пьяный водитель погиб, выпав из кабины под колеса трактора. Фото: sudexpert.gov.by.
Спасатели извлекли тело без признаков жизни. В заключении эксперта сказано, что мужчина скончался от сочетанной тупой травмы головы, шеи, конечностей, грудной клетки и живота с повреждением внутренних органов. Вместе с тем выяснилось, что местный житель быть пьян: в его крови обнаружили этиловый спирт в концентрации 3,9 промилле. Это соответствует тяжелой степени острой интоксикации.
