Поезд Брест-Минск экстренно остановлен из-за поломки локомотива

31 октября 2025 года пассажирский поезд № 636, следовавший по маршруту Брест-Минск, был вынужденно остановлен на станции Оранчицы в 13:15 из-за технической неисправности локомотива. Инцидент произошел спустя чуть более часа после отправления из Бреста, что привело к задержке движения и необходимости оперативного вмешательства специалистов. Об этом сообщает пресс-служба Белорусской железной дороги.

Источник: ОНТ

Белорусская железная дорога оперативно отреагировала на внештатную ситуацию с поездом № 636 Брест-Минск, остановленным на станции Оранчицы из-за неисправности локомотива. Для обеспечения дальнейшей доставки пассажиров к месту назначения на станцию направлен вспомогательный локомотив.

Поезд № 636, следовавший по маршруту Брест — Минск и остановившийся на станции Оранчицы из-за неисправности локомотива, прибудет на конечную станцию Минск-Пассажирский с ориентировочной задержкой в 1 час 10 минут.

Белорусская железная дорога приносит пассажирам искренние извинения за доставленные неудобства в связи с вынужденной остановкой поезда № 636 Брест — Минск.