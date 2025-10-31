Поезд Брест-Минск экстренно остановлен из-за поломки локомотива

Белорусская железная дорога оперативно отреагировала на внештатную ситуацию с поездом № 636 Брест-Минск, остановленным на станции Оранчицы из-за неисправности локомотива. Для обеспечения дальнейшей доставки пассажиров к месту назначения на станцию направлен вспомогательный локомотив.
Поезд № 636, следовавший по маршруту Брест — Минск и остановившийся на станции Оранчицы из-за неисправности локомотива, прибудет на конечную станцию Минск-Пассажирский с ориентировочной задержкой в 1 час 10 минут.
Белорусская железная дорога приносит пассажирам искренние извинения за доставленные неудобства в связи с вынужденной остановкой поезда № 636 Брест — Минск.