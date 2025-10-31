Поезд Брест-Минск экстренно остановлен из-за поломки локомотива

31 октября 2025 года пассажирский поезд № 636, следовавший по маршруту Брест-Минск, был вынужденно остановлен на станции Оранчицы в 13:15 из-за технической неисправности локомотива. Инцидент произошел спустя чуть более часа после отправления из Бреста, что привело к задержке движения и необходимости оперативного вмешательства специалистов. Об этом сообщает пресс-служба Белорусской железной дороги.