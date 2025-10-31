Суд приговорил блогера Аяза Шабутдинова к 7 годам

Шабутдинов отметил, что быстрый рост бизнеса привел его к «потере сомнений», что привело к ошибкам и в конечном счете, к преступлению. Он посчитал, что это произошло из-за «отсутствия ценностей». По его словам, раньше он жил в мире, где деньги стояли на первом месте. Обвиняемый рассказал, что за два года в СИЗО осознал себя гражданином и научился мыслить, понял, что деньги нужны не «чтобы жить напоказ, а чтобы помогать людям».