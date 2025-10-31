Ричмонд
Два бокса в огне: в Уфе вспыхнул автосервис

В Уфе на улице Фронтовых бригад горит автосервис.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 31 октября, в уфимском микрорайоне Инорс произошел. Как сообщает пресс-служба МЧС Башкирии, возгорание произошло в двух боксах автосервиса на улице Фронтовых бригад.

На место ЧП прибыли пожарно-спасательные подразделения. Огнеборцы принимают меры по локализации и ликвидации открытого горения.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

