Два бокса в огне: в Уфе вспыхнул автосервис

Сегодня, 31 октября, в уфимском микрорайоне Инорс произошел. Как сообщает пресс-служба МЧС Башкирии, возгорание произошло в двух боксах автосервиса на улице Фронтовых бригад.
На место ЧП прибыли пожарно-спасательные подразделения. Огнеборцы принимают меры по локализации и ликвидации открытого горения.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
