Экс-главе Ростова-на-Дону предъявили обвинение в превышении полномочий

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 октября. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение в превышении полномочий бывшему главе администрации Ростова-на-Дону Алексею Логвиненко, передает корреспондент ТАСС из зала судебного заседания в Ростовском областном суде.

Источник: Zuma/TASS

Рассматривается апелляционная жалоба на меру пресечения Логвиненко в виде ареста.

«Логвиненко предъявили обвинение [по делу о превышении полномочий]», — сказал судья.