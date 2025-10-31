Экс-главе Ростова-на-Дону предъявили обвинение в превышении полномочий

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 октября. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение в превышении полномочий бывшему главе администрации Ростова-на-Дону Алексею Логвиненко, передает корреспондент ТАСС из зала судебного заседания в Ростовском областном суде.