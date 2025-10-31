Сам вернулся, но наказания не избежал: военнослужащий добровольно явился после двухмесячной самоволки и получил срок

Военнослужащий по контракту приговорен к 5,5 годам колонии за уход в самоволку. Рядовой в феврале 2025 года не вернулся из увольнения в воинскую часть и уехал в Челябинскую область, где скрывался более двух месяцев.
— 15 апреля он добровольно явился к дежурному по контрольно-пропускному пункту воинской части в Магнитогорске, — сообщили в Магнитогорском гарнизонном военном суде.
31 октября 2025 года суд признал военнослужащего виновным по статье о самовольном оставлении части в период мобилизации и назначил наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы. Приговор еще не вступил в законную силу.