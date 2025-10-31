Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сам вернулся, но наказания не избежал: военнослужащий добровольно явился после двухмесячной самоволки и получил срок

Челябинский военнослужащий получил 5,5 лет колонии за двухмесячную самоволку.

Источник: Магнитогорский гарнизонный военный суд

Военнослужащий по контракту приговорен к 5,5 годам колонии за уход в самоволку. Рядовой в феврале 2025 года не вернулся из увольнения в воинскую часть и уехал в Челябинскую область, где скрывался более двух месяцев.

— 15 апреля он добровольно явился к дежурному по контрольно-пропускному пункту воинской части в Магнитогорске, — сообщили в Магнитогорском гарнизонном военном суде.

31 октября 2025 года суд признал военнослужащего виновным по статье о самовольном оставлении части в период мобилизации и назначил наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы. Приговор еще не вступил в законную силу.