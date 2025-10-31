Уральского адвоката задержали в Ростовской области после четырех лет розыска

«Задержана уральская адвокатесса — Елена Гончарова, которая была объявлена в федеральный розыск Свердловским ГУФСИН. Гончарова находилась в бегах более 4 лет», — говорится в сообщении ведомства.
В январе 2021 года суд приговорил госпожу Гончарову к трем годам колонии общего поселения. Ее признали виновной в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). По данным пресс-службы ГУ ФСИН, она не явилась на оглашение приговора.
Ранее суд установил, что в апреле 2016 года Елена Гончарова получила от неких Королева и Мальчикова 1 млн руб. в качестве взятки Олегу Грехову для прекращения или переквалификации на более мягкий состав уголовного дела в отношении них. При этом осужденная, нарушив обещание, присвоила деньги себе.
Ее адвокат — Константин Акулич заявил, что дело было сфабриковано. «Это первый случай в моей практике, когда прокуратура поддерживает взяткодателей и помогает им возвращать денежные средства», — сказал он. По его словам, во время расследования Елену Гончарову склоняли к даче ложных показаний в отношении Олега Грехова, одновременно пытаясь отстранить ее от его защиты и «сформировать третий эпизод преступной деятельности ее доверителю».