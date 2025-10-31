Уральского адвоката задержали в Ростовской области после четырех лет розыска

Ее адвокат — Константин Акулич заявил, что дело было сфабриковано. «Это первый случай в моей практике, когда прокуратура поддерживает взяткодателей и помогает им возвращать денежные средства», — сказал он. По его словам, во время расследования Елену Гончарову склоняли к даче ложных показаний в отношении Олега Грехова, одновременно пытаясь отстранить ее от его защиты и «сформировать третий эпизод преступной деятельности ее доверителю».