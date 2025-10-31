Воронежцев предупредили о фальшивых купюрах

27 поддельных российских банкнот нашли в Воронежской области с июля по сентябрь, сообщает региональное отделение Банка России.
Фальшивыми оказались 16 пятитысячных купюр, 10 тысячерублевых и одна двухтысячная. В основном, такие банкноты встречаются в небольших магазинах, при торговле с рук. Поэтому деньги необходимо проверять сразу.
Как отметил заместитель управляющего воронежским отделением Банка России Сергей Гуркин, фальшивок становится все меньше. Согласно статистике, в позапрошлом году на миллион купюр приходилось две поддельные, в прошлом — одна на миллион. Причем злоумышленники подделывают только деньги старого образца, новые банкноты оснащены более совершенными защитными элементами.