Воронежцев предупредили о фальшивых купюрах

Как отметил заместитель управляющего воронежским отделением Банка России Сергей Гуркин, фальшивок становится все меньше. Согласно статистике, в позапрошлом году на миллион купюр приходилось две поддельные, в прошлом — одна на миллион. Причем злоумышленники подделывают только деньги старого образца, новые банкноты оснащены более совершенными защитными элементами.