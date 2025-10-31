СКР выясняет обстоятельства гибели 21-летнего юноши, пропавшего в Прикамье

Следователи СКР выясняют обстоятельства гибели 21-летнего юноши, который ушёл из соццентра и пропал в Пермском крае, сообщили сайту perm.aif.ru в краевом СУ СКР.
Ранее perm.aif.ru рассказывал, что инцидент случился 24 октября в соццентре, расположенном в Суксунском округе. Молодой пациент учреждения ушёл из него рано утром и пропал. На поиски отправились работники центра и волонтёры поискового отряда. На следующий день поиски остановили — 21-летний Руслан был найден погибшим.
После инцидента на место выехали следователи СУ СКР по Пермскому краю. Как рассказали perm.aif.ru в ведомстве, специалисты начали выяснять обстоятельства гибели молодого человека.
«Устанавливаются обстоятельства гибели мужчины 2004 года рождения. По предварительным данным, смерть гражданина не носит криминальный характер», — сообщили perm.aif.ru в ведомстве.
Напомним, ранее подробности о пропаже юноши сообщили в Министерстве труда и социального развития Пермского края. По данным ведомства, пациент ушёл после обхода.