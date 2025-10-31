СКР выясняет обстоятельства гибели 21-летнего юноши, пропавшего в Прикамье

Ранее perm.aif.ru рассказывал, что инцидент случился 24 октября в соццентре, расположенном в Суксунском округе. Молодой пациент учреждения ушёл из него рано утром и пропал. На поиски отправились работники центра и волонтёры поискового отряда. На следующий день поиски остановили — 21-летний Руслан был найден погибшим.