Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Магнитогорске перевозчика наказали за травмы пассажирки маршрутки

С индивидуального предпринимателя взыскали 200 тысяч рублей.

Источник: Аргументы и факты

В Магнитогорске суд взыскал 200 тысяч рублей компенсации морального вреда с перевозчика в пользу пассажирки, получившей травмы в результате падения в маршрутке. Об этом сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Суд установил, что в августе 2024 года водитель начал движение и не закрыл двери. Женщина выпала из салона и получила серьезные травмы: перелом большеберцовой кости, разрыв мениска и повреждение сухожилия.

Водитель ранее уже был привлечен к административной ответственности за это ДТП. Суд, учитывая позицию прокурора, удовлетворил исковые требования потерпевшей в полном объёме.