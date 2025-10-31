В Магнитогорске перевозчика наказали за травмы пассажирки маршрутки

В Магнитогорске суд взыскал 200 тысяч рублей компенсации морального вреда с перевозчика в пользу пассажирки, получившей травмы в результате падения в маршрутке. Об этом сообщили в прокуратуре Челябинской области.
Суд установил, что в августе 2024 года водитель начал движение и не закрыл двери. Женщина выпала из салона и получила серьезные травмы: перелом большеберцовой кости, разрыв мениска и повреждение сухожилия.
Водитель ранее уже был привлечен к административной ответственности за это ДТП. Суд, учитывая позицию прокурора, удовлетворил исковые требования потерпевшей в полном объёме.