Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минске автомобиль Volkswagen после ДТП въехал под стоящее авто

Массовое ДТП с тремя автомобилями случилось в Минске 31 октября.

Источник: Комсомольская правда

В Минске автомобиль Volkswagen после ДТП въехал под стоящее авто. Подробности обнародовали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

«ДТП с участием трех автомобилей», — сказано в сообщении.

Утром 31 октября, в пятницу, неподалеку от дома № 23, расположенного по улице Горецкого, 21-летний водитель, который находился за рулем автомобиля Volvo, по причине несоблюдения безопасной дистанции, врезался в ехавший в попутном направлении Volkswagen. Из-за столкновения Volkswagen въехал в стоящий впереди Nissan. В ГАИ уточнили, что никто не пострадал, а у авто механические повреждения.

Тем временем водитель погиб в жутком ДТП с фурой и трактором под Пуховичами.

Кроме того, в Могилевском районе водитель снес забор и погиб, выпав из кабины под колеса трактора: «В крови было 3,9 промилле алкоголя».

А еще мы собрали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2025: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.