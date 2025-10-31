В Минске автомобиль Volkswagen после ДТП въехал под стоящее авто. Подробности обнародовали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
«ДТП с участием трех автомобилей», — сказано в сообщении.
Утром 31 октября, в пятницу, неподалеку от дома № 23, расположенного по улице Горецкого, 21-летний водитель, который находился за рулем автомобиля Volvo, по причине несоблюдения безопасной дистанции, врезался в ехавший в попутном направлении Volkswagen. Из-за столкновения Volkswagen въехал в стоящий впереди Nissan. В ГАИ уточнили, что никто не пострадал, а у авто механические повреждения.
