В Минске автомобиль Volkswagen после ДТП въехал под стоящее авто

Утром 31 октября, в пятницу, неподалеку от дома № 23, расположенного по улице Горецкого, 21-летний водитель, который находился за рулем автомобиля Volvo, по причине несоблюдения безопасной дистанции, врезался в ехавший в попутном направлении Volkswagen. Из-за столкновения Volkswagen въехал в стоящий впереди Nissan. В ГАИ уточнили, что никто не пострадал, а у авто механические повреждения.