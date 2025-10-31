Вырастил в лечебных целях: симферопольца будут судить за хранение 21 килограмма наркотиков

В Симферополе 69-летнего местного жителя обвиняют в незаконном хранении 21 килограмма марихуаны в лечебных целях. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.
Мужчина знал о болеутоляющих свойствах марихуаны. В мае симферополец купил семена этого растения и посадил на огороженном участке, скрытом от посторонних глаз высоким забором. В сентябре марихуана созрела, и крымчанин начал сушить урожай.
Полицейские нашли 13 кустов и более 21 килограмма высушенной марихуаны. Обвиняемый рассказал, что выращивал и сушил коноплю, чтобы облегчить боли от онкологического заболевания. Уголовное дело направили в суд.