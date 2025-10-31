В Самарской области водитель грузовика врезался в магазин

В Самарской области днем в пятницу, 31 октября, произошла дорожная авария. Во время движения водитель грузовика потерял управление и врезался в препятствие, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
— Водитель «Freightliner» ехал по направлению в Самару. В селе Переволоки на улице Советской мужчина потерял управление, грузовик съехал на левую обочину и врезался в продуктовый магазин. Автомобилист получил травму, — отметили в сообщении.
Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение. На месте происшествия также работали пожарные-спасатели ПСО противопожарной службы региона.