В Самарской области водитель грузовика врезался в магазин

В Самарской области грузовик на скорости врезался в продуктовый магазин.

Источник: ГУ МВД России по региону

В Самарской области днем в пятницу, 31 октября, произошла дорожная авария. Во время движения водитель грузовика потерял управление и врезался в препятствие, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

— Водитель «Freightliner» ехал по направлению в Самару. В селе Переволоки на улице Советской мужчина потерял управление, грузовик съехал на левую обочину и врезался в продуктовый магазин. Автомобилист получил травму, — отметили в сообщении.

Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение. На месте происшествия также работали пожарные-спасатели ПСО противопожарной службы региона.