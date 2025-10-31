Транспортная прокуратура внесла представление главе Перми

В Перми транспортная прокуратура проверила соблюдение законодательства о безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта при содержании автодорожного путепровода. Надзорный орган выявил нарушения на перегоне «Кабельная-Левшино» Свердловской железной дороги.
Прокуратура установила сколы в асфальтовом покрытии, трещины и точечное обнажение арматуры. В целях устранения нарушений транспортный прокурор внес представление главе Перми.
После вмешательства ведомства городские власти заключили муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по проведению капитального ремонта путепровода через железнодорожные пути на ул. Карбышева. Постановлением прокурора правообладатель привлечен краевым арбитражным судом к административной ответственности за нарушение требований технических регламентов.
«Фактическое устранение нарушений поставлено на контроль», — сообщила Уральская транспортная прокуратура.
Неделю назад прокуратура потребовала через суд произвести ремонт пассажирских платформ в Пермском крае. Транспортный прокурор подал исковое заявление.