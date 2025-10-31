Транспортная прокуратура внесла представление главе Перми

После вмешательства ведомства городские власти заключили муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по проведению капитального ремонта путепровода через железнодорожные пути на ул. Карбышева. Постановлением прокурора правообладатель привлечен краевым арбитражным судом к административной ответственности за нарушение требований технических регламентов.