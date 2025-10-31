Гуцан попросил лишить неприкосновенности депутата от «Единой России»

Согласно регламенту Госдумы, председатель Вячеслав Володин передал документы в комиссию по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами. Он также поручил ознакомить всех парламентариев с представлением генпрокурора.
Александр Вороновский — член Комитета нижней палаты парламента по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Родился 28 декабря 1966 года в городе Баку. В 2015 году занял должность первого заместителя руководителя департамента транспорта Краснодарского края, затем возглавил департамент. Спустя год Вороновского назначили министром транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. В 2017—2020 работал заместителем главы региона, в 2020 году — советником губернатора.
