Емкость с кислотой повреждена на «Беларуськалии»: есть пострадавшие

Как отметили в пресс-службе Министерства здравоохранения, в Солигорск для оказания помощи пострадавшим во время инцидента направили медицинскую бригаду — комбустиолога, травматолога и реаниматолога. Кроме того, четыре бригады скорой медпомощи выехали на место аварии.