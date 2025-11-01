Ричмонд
Емкость с кислотой повреждена на «Беларуськалии»: есть пострадавшие

Для оказания помощи пострадавшим из Минска в Солигорск была направлена медицинская бригада.

МИНСК, 31 окт — Sputnik. Инцидент на промплощадке четвертого рудоуправления ОАО «Беларуськалий» произошел в пятницу, пострадали четыре человека, сообщили в пресс-службе МЧС Беларуси.

По данным спасателей, произошел разрыв пустой емкости из-под соляной кислоты на открытой площадке цеха мембранного электролиза.

«По предварительной информации, пострадали четыре человека. Произошло повреждение соседней емкости с соляной кислотой», — говорится в сообщении.

Причину ЧП устанавливают, на месте работают восемь единиц техники МЧС.

Как отметили в пресс-службе Министерства здравоохранения, в Солигорск для оказания помощи пострадавшим во время инцидента направили медицинскую бригаду — комбустиолога, травматолога и реаниматолога. Кроме того, четыре бригады скорой медпомощи выехали на место аварии.

В ведомстве обратили внимание на то, что четыре работника предприятия с химическими ожогами и комбинированными травмами находятся в Солигорской ЦРБ.

Органы Госсаннадзора проводят мониторинг атмосферного воздуха на производственной площадке предприятия.