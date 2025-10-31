Ричмонд
Сгорели два автобуса и легковушка: в Уфе потушили вспыхнувший автосервис

В Уфе потушили загоревшийся автосервис на улице Фронтовых бригад.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе потушили пожар в автосервисе на улице Фронтовых Бригад произошел. Как сообщает пресс-служба МЧС Башкирии, по прибытии пожарно-спасательных подразделений горели два гаражных бокса.

Возгорание было ликвидировано на площади 150 квадратных метров. Спасателям удалось предотвратить распространение огня на соседние объекты.

В результате пожара повреждены два автобуса и один легковой автомобиль, находившиеся в гаражах. К счастью, обошлось без жертв — погибших и пострадавших нет.

Для ликвидации пожара было привлечено 21 человек и 7 единиц спецтехники. В настоящее время на месте работает дознаватель МЧС, который устанавливает причину возгорания.

