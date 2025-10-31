Сгорели два автобуса и легковушка: в Уфе потушили вспыхнувший автосервис

В Уфе потушили пожар в автосервисе на улице Фронтовых Бригад произошел. Как сообщает пресс-служба МЧС Башкирии, по прибытии пожарно-спасательных подразделений горели два гаражных бокса.
Возгорание было ликвидировано на площади 150 квадратных метров. Спасателям удалось предотвратить распространение огня на соседние объекты.
В результате пожара повреждены два автобуса и один легковой автомобиль, находившиеся в гаражах. К счастью, обошлось без жертв — погибших и пострадавших нет.
Для ликвидации пожара было привлечено 21 человек и 7 единиц спецтехники. В настоящее время на месте работает дознаватель МЧС, который устанавливает причину возгорания.
