1,6 миллиона рублей после общения на сайте знакомств потеряла 25-летняя менеджер одного из банковских структур. Злоумышленник представился бывшим банкиром и убедил женщину в существовании законных схем возврата денежных средств. Под этим предлогом он вовлек ее в серию переводов на подконтрольные ему счета.
Другая пострадавшая, 19-летняя специалист по работе с VIP-клиентами, потеряла 20 000 рублей, выполняя указания мнимой начальницы в мессенджере. Как выяснилось позже, аккаунт руководительницы был взломан. По данным фактам правоохранительные органы возбудили уголовные дела по ч. 2 и ч. 4 статьи 159 УК РФ.
Две сотрудницы воронежских банков стали жертвами мошенников
В Воронежской области всего за сутки от действий мошенников пострадали четырнадцать человек, включая двух сотрудниц крупных банков. Несмотря на профессиональную подготовку, работницы финансовых учреждений не смогли распознать обман. Общий же ущерб превысил пять с половиной миллионов рублей.
