Две сотрудницы воронежских банков стали жертвами мошенников

1,6 миллиона рублей после общения на сайте знакомств потеряла 25-летняя менеджер одного из банковских структур. Злоумышленник представился бывшим банкиром и убедил женщину в существовании законных схем возврата денежных средств. Под этим предлогом он вовлек ее в серию переводов на подконтрольные ему счета.



Другая пострадавшая, 19-летняя специалист по работе с VIP-клиентами, потеряла 20 000 рублей, выполняя указания мнимой начальницы в мессенджере. Как выяснилось позже, аккаунт руководительницы был взломан. По данным фактам правоохранительные органы возбудили уголовные дела по ч. 2 и ч. 4 статьи 159 УК РФ.