После новой драки подростков у ЦУМа в Перми началась проверка полиции

Информация об инциденте появилась днём 31 октября в пермских телеграм-каналах. В одном из них опубликовали ролик, снятый на улице Ленина в центре Перми. На кадрах подростки — мальчики и девочки — ссорятся между собой и переходят к рукоприкладству. Когда один из парней отталкивает сверстницу, к нему мгновенно бросается другой юноша.