После новой драки подростков у ЦУМа в Перми началась проверка полиции

Проверка полиции началась после новой драки подростков возле ЦУМа в Перми, сообщили сайту perm.aif.ru в краевом ГУ МВД.
Информация об инциденте появилась днём 31 октября в пермских телеграм-каналах. В одном из них опубликовали ролик, снятый на улице Ленина в центре Перми. На кадрах подростки — мальчики и девочки — ссорятся между собой и переходят к рукоприкладству. Когда один из парней отталкивает сверстницу, к нему мгновенно бросается другой юноша.
В конце ролика одна из девочек догоняет парня, которого уже оттеснили в сторону. Сайт perm.aif.ru запросил информацию в ГУ МВД России по Пермскому краю.
«По информации, размещённой в сети Интернет, проводится проверка», — рассказали perm.aif.ru в краевой полиции.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что это не первое подобное происшествие возле ЦУМа. Осенью молодые люди уже успевали устроить драку, которую они прозвали «бойцовским клубом», а в октябре собрали огромную толпу, которая пришла посмотреть на избиение девочки.