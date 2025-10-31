Ричмонд
На пляже в Пионерском стихия снесла металлическое ограждение (видео)

Последствия шторма засняли утром 31 октября.

Источник: Клопс.ru

В Пионерском стихия снесла металлическое ограждение на пляже. Об этом «Клопс» рассказал очевидец.

Шторм прошёл по Калининградской области в ночь на пятницу, 31 октября. Накануне вечером забор ещё стоял, а уже утром местные жители увидели последствия разрушительной силы ветра.

В Калининградской области в ночь на 31 октября прошёл шторм. Сильный ветер устроил подтопления, оборвал линии электропередач и повалил несколько деревьев. В Калининграде режим «повышенной готовности» будет действовать до 18:00.