На пляже в Пионерском стихия снесла металлическое ограждение (видео)

В Пионерском стихия снесла металлическое ограждение на пляже. Об этом «Клопс» рассказал очевидец.
Шторм прошёл по Калининградской области в ночь на пятницу, 31 октября. Накануне вечером забор ещё стоял, а уже утром местные жители увидели последствия разрушительной силы ветра.
В Калининградской области в ночь на 31 октября прошёл шторм. Сильный ветер устроил подтопления, оборвал линии электропередач и повалил несколько деревьев. В Калининграде режим «повышенной готовности» будет действовать до 18:00.