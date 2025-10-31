Ричмонд
Мама отвлеклась на пару мгновений: двое малышей оказались в опасности у себя дома

В Уфе двухлетний и двухмесячный ребенок заперли себя в квартире.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе на бульваре Хадии Давлетшиной двое маленьких детей — двухлетний и двухмесячный — оказались запертыми в квартире. Инцидент, как сообщает пресс-служба городского Управления гражданской защиты, произошел, когда старший ребенок случайно захлопнул дверь, пока мама была в коридоре.

Специалисты аварийно-спасательной службы с помощью специального слесарного инструмента аккуратно вскрыли дверь. Как сообщили в УГЗ, с обоими малышами все в порядке, их здоровью и жизни ничего не угрожало.

В управлении напомнили родителям о необходимости быть внимательными и не оставлять детей без присмотра вблизи замков и дверей, чтобы предотвратить подобные опасные ситуации.

