В Сербии остановлено всё железнодорожное сообщение из-за угрозы теракта

«“Србиявоз” оповещает потребителей услуг, что 31 октября 2025 года получен звонок, который содержал анонимное сообщение о том, что на всех поездах и железных дорогах установлены взрывные устройства», — указано на сайте компании.
В настоящее время к разрешению возникшей ситуации подключено МВД страны, с которым «Србиявоз» активно сотрудничает. Сообщение о теракте поступило накануне годовщины трагедии в Нови-Саде.
«Мы вынуждены временно остановить движение всех поездов с целью защиты пассажиров и экипажей поездов», — уточнила компания.
В ноябре 2024 года 15 человек погибли в результате обрушения железнодорожного вокзала в Нови-Саде. После этого страну охватили антиправительственные протесты. Протестующие перекрывали мосты и дороги.
1 сентября 2025 года, спустя 10 месяцев после трагедии, в Белграде прошла протестная мемориальная акция. На фоне очередных митингов оказались заблокированы несколько центральных улиц, город «встал в пробках». Шествие было организовано совместно со студентами и учащимися средних учебных заведений.
Новость дополняется.