Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

100 человек эвакуировали из горящего дома в Сочи

Три ребенка и девушка попали в больницу из-за пожара в Сочи.

Источник: МЧС РФ

31 октября в Центральном районе Сочи произошел крупный пожар: загорелась мансарда пятиэтажного жилого дома. Из здания эвакуировали 100 человек, в том числе 20 детей. Четыре человека — трое детей и девушка — госпитализированы. Предварительно, погибших нет, рассказал мэр Сочи Андрей Прошунин.

Прошунин отметил, что сейчас находится в командировке, но держит ситуацию на личном контроле. Он выразил благодарность сотрудникам оперативных служб, скорой медицинской помощи и всем неравнодушным гражданам за быструю эвакуацию жильцов.

«В такой ситуации всегда решают секунды. Благодарю сотрудников оперативных служб, скорой медицинской помощи, всех неравнодушных граждан за эвакуацию жильцов. Самое важное — это спасенные жизни», — написал Прошунин в своем телеграм-канале.

Градоначальник поручил своему первому заместителю провести оперативный штаб для координации действий. По информации мэра, дом по адресу Альпийская, 90/4 ввели в эксплуатацию в 2012 году по решению суда.

В настоящее время причины возгорания выясняются следователями. Для пострадавших жителей уже подготовлен пункт временного размещения и организован транспорт.

«Это главное, что необходимо людям на данный момент», — отметил мэр.