100 человек эвакуировали из горящего дома в Сочи

31 октября в Центральном районе Сочи произошел крупный пожар: загорелась мансарда пятиэтажного жилого дома. Из здания эвакуировали 100 человек, в том числе 20 детей. Четыре человека — трое детей и девушка — госпитализированы. Предварительно, погибших нет, рассказал мэр Сочи Андрей Прошунин.
Прошунин отметил, что сейчас находится в командировке, но держит ситуацию на личном контроле. Он выразил благодарность сотрудникам оперативных служб, скорой медицинской помощи и всем неравнодушным гражданам за быструю эвакуацию жильцов.
«В такой ситуации всегда решают секунды. Благодарю сотрудников оперативных служб, скорой медицинской помощи, всех неравнодушных граждан за эвакуацию жильцов. Самое важное — это спасенные жизни», — написал Прошунин в своем телеграм-канале.
Градоначальник поручил своему первому заместителю провести оперативный штаб для координации действий. По информации мэра, дом по адресу Альпийская, 90/4 ввели в эксплуатацию в 2012 году по решению суда.
В настоящее время причины возгорания выясняются следователями. Для пострадавших жителей уже подготовлен пункт временного размещения и организован транспорт.
«Это главное, что необходимо людям на данный момент», — отметил мэр.