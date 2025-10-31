Ричмонд
В Краснокамске обнаружили очередной разлив нефтепродуктов

Город в Прикамье раньше называли «вторым Баку».

Источник: Комсомольская правда

Все-таки не зря Краснокамск еще в середине прошлого века называли «вторым Баку». Правда, тогда нефть приходилось добывать из недр местных месторождений. Сейчас нефтепродукты появляются как несанкционированные разливы.

В соцсетях появились фото жидкости, похожей на нефть. Площадь разлива составила несколько десятков квадратных метров. Старожилы говорят о находившейся здесь законсервированной в 1970-х годах. Надзорным органам теперь предстоит решать, что делать с ЧП городского масштаба.

Около двух недель назад на телефон дежурного Западно-Уральского управления Росприроднадзора уже поступила тревожная информация от ЕДДС Краснокамского округа. Она сообщила о разливе нефтесодержащей жидкости на площади более 300 кв. метров.