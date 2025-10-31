Потолок обрушился в квартире нижегородки на улице Ильинской

Потолок обрушился на голову нижегородки, проживающей в доме № 123Б по улице Ильинской. Об этом сообщается в телеграм-канале программы «Кстати».
Побелка и куски потолка обрушились в квартире на четвертом — последнем — этаже дома.
Отмечается, что ранее рядом с этим домом строили многоэтажку, из-за чего здание тряслось.
— По информации АО «ДК Нижегородского района», их специалисты уже выехали на место для установления причин произошедшего и принятия дальнейших решений, — прокомментировали ситуацию в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.