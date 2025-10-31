Ричмонд
Потолок обрушился в квартире нижегородки на улице Ильинской

Потолок упал в доме № 123Б.

Источник: телеграм-канал "Мой Нижний Новгород"

Потолок обрушился на голову нижегородки, проживающей в доме № 123Б по улице Ильинской. Об этом сообщается в телеграм-канале программы «Кстати».

Побелка и куски потолка обрушились в квартире на четвертом — последнем — этаже дома.

Отмечается, что ранее рядом с этим домом строили многоэтажку, из-за чего здание тряслось.

— По информации АО «ДК Нижегородского района», их специалисты уже выехали на место для установления причин произошедшего и принятия дальнейших решений, — прокомментировали ситуацию в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.