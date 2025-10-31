Погибли 12 детей: их жизни унесла череда ужасных происшествий

Только за последнюю неделю при пожарах погибли два человека в Зианчуринском и Дюртюлинском районах. Анализ причин возгораний показывает, что неосторожное обращение с огнем стало причиной 51 пожара из 103, зарегистрированных за неделю. В 29 случаях пожары произошли из-за нарушений правил устройства и эксплуатации электрооборудования, в девяти случаях — из-за неправильного устройства и неисправности печей и дымоходов.