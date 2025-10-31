Ричмонд
Погибли 12 детей: их жизни унесла череда ужасных происшествий

В Башкирии смертность детей в пожарах выросла на 33,3%

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии на сегодняшний день с начала 2025 года произошло 6547 пожаров, в которых погибли 166 человек. Травмы различной степени тяжести получили 156 граждан, спасены — 1373. Такие данные привела пресс-служба МЧС республики.

Только за последнюю неделю при пожарах погибли два человека в Зианчуринском и Дюртюлинском районах. Анализ причин возгораний показывает, что неосторожное обращение с огнем стало причиной 51 пожара из 103, зарегистрированных за неделю. В 29 случаях пожары произошли из-за нарушений правил устройства и эксплуатации электрооборудования, в девяти случаях — из-за неправильного устройства и неисправности печей и дымоходов.

Особую тревогу спасателей вызывает ситуация с гибелью детей на пожарах. С начала года погибли 12 несовершеннолетних, что на 33,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

С понижением температуры воздуха риски возникновения пожаров из-за нарушений правил эксплуатации электрооборудования и печного отопления будут только возрастать. МЧС рекомендует гражданам следить за состоянием электропроводки, не оставлять топящиеся печи без присмотра, не перегружать электросеть и устанавливать пожарные извещатели, регулярно меняя в них батарейки.

