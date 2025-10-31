В Ростовской области строителей будут судить за обман клиентов на 105 млн рублей

В Ростовской области следователи передали в суд материалы дела о крупном мошенничестве при строительстве жилых домов. Речь идет об обмане 41 клиента на общую сумму в 105 млн рублей, сообщают в пресс-службе СУ СК России по региону.
По данным следствия, глава коммерческой строительной фирмы и двое его работников заключали договоры на возведение индивидуальных жилых домов, а после получения денег ничего не делали.
В зависимости от роли и степени участия каждого подозреваемым предъявили обвинения в рамках частей 3 и 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размерах»). Подсудимым грозят штрафы, а также до 6−10 лет лишения свободы.
